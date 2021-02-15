Еще одна девочка-подросток погибла в Киеве, выпав с балкона многоэтажки

В Киеве на Позняках погибла девочка-подросток. 13-летняя школьница упала с балкона 14-го этажа и скончалась от полученных травм. Как сообщает полиция Киева, девочка умерла на месте, прибывшие врачи помочь уже ничем не могли.

Telegram-канал dtp.kiev.ua приводит фото с места трагедии.

Полиция Дарницкого района столицы выясняет, что могло привести к трагедии. Заставляет насторожиться тот факт, что с начала месяца в Киеве было несколько подобных случаев с подростками. 2 февраля юная киевлянка выпрыгнула с балкона на пятом этаже. Еще одна несовершеннолетняя выпала из окна на 9-м этаже высотки. В тот же день девочка упала с балкона на 17-м этаже. Шансов выжить у нее не было.

При изучении сводок о подростковых падениях с высоты нельзя не обратить внимание на юный возраст всех фигурантов. Уже озвучена версия, что речь идет не о несчастных случаях, а о суицидах, подстрекаемых онлайн-играми наподобие «Синего кита», «Красной совы» и т. д. , популярных в подростковой среде.

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