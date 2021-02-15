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В центре Житомира прохожие обезвредили неадеквата, бросавшегося на людей с ножом

21:55 15 февраля 2021
мужчина

В центре Житомира мужчина бросался на людей с ножом. Очевидцы рассказывают, что все случилось на остановке общественного транспорта. Хулиган успел порезать на прохожем куртку, набросился на шедшую рядом женщину, но та успела убежать. Обезвредили неадеквата двое мужчин и удерживали хулигана на земле до приезда полиции. Видео задержания приводит Суспільне Житомир.

Полицейских вызвала администрация соседнего с остановкой кафе. На место прибыли инспекторы роты ТОР, но, как оказалось, основную работу уже выполнили обычные прохожие. Один из мужчин отвлек хулигана, а второй выбил нож и повалил дебошира на землю. Другие прохожие помогли задержать нарушителя до приезда полицейских. Очевидцы вспоминают, что держали хулигана впятером.

Хулиган оказался жителем города. Задержанного сразу проверили на опьянение, а экспертиза должна установить, не употреблял ли мужчина наркотики.

Напомним, ранее под Житомиром мужчина с ножом накинулся на девятерых посетителей кафе. В результате погиб 29-летний парень, еще трое мужчин попали в реанимацию.

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