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Из-за мата: депутат Киевсовета из «Голоса» устроил драку в арт-центре со стендапером

8:59 16 февраля 2021
капица богатов

Депутат Киевсовета Константин Богатов подрался со стендапером Владом Капицей. Инцидент случился в арт-центре «Братислава» 14 февраля, где выступали артисты. Стендапер говорит, что отделался синяками, ссадинами и сломанными очками. А фракция «Голос» осудила поведение своего депутата и назвала инцидент позорным.

Судя по словам Влада Капицы, депутату не понравились матерные реплики со сцены. Богатов решил разобраться с артистами, но в какой-то момент диалог о культуре перешел в рукоприкладство. «Он бьет меня по лицу, попутно зацепив телефон, которым я снимал его. Телефон вылетает, видео выключается, но часть сохраняется. Затем я блокирую следующий удар, ловлю его и отталкиваю. Это все заняло буквально секунд 20», — рассказал Капица.

После того, как присутствовавшие в арт-центре разняли дерущихся, агрессивного депутата вывели из здания. Прибывшие полицейские не дали повторно спровоцировать конфликт.

«Я вижу, что в зал снова зашел мужчина, но буквально через секунд пять сотрудник полиции с энциклопедическим „не провоцируйте“ вывел его самостоятельно», — рассказал Капица.

Во фракции «Голос» в Киевсовете признали, что депутат вел себя недопустимо. «Считаем инцидент позорным, осуждаем высказывания и действия депутата Богатова, искренне приносим извинения лично стендаперу Владу Капице и тем, кто стал свидетелем недопустимых высказываний и действий во время концерта», — говорится в заявлении фракции.

Напомним, ранее в Киеве подвергся нападению еще один комик-стендапер Егор Шатайло. Артиста повалили на землю, а потом брызнули в лицо газ из баллончика. Предполагается, что Шатайло пострадал из-за шуток об устаревании традиционной семьи.

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