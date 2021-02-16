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Происшествия

Командира ДРГ боевиков задержали в Одесской области

11:30 16 февраля 2021
Задеражние боевика

В Одесской области контрразведчики СБУ задержали командира ДРГ одного из подразделений боевиков «ЛНР».

По данным Службы безопасности Украины, уроженец Луганской области в 2014 году участвовал в захвате областного управления СБУ и обеспечивал его «охрану».

Впоследствии он участвовал в боевых действиях против сил АТО / ООС в составе так называемого «3-го Станично-Луганского батальона» в качестве командира разведывательно-диверсионной группы.

«Злоумышленник был задержан по прибытии на подконтрольную украинской власти территорию для выполнения разведывательных задач, касающихся военных объектов. Гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258−3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

Ранее в СБУ сообщили о задержании двоих граждан, завербованных ФСБ. Перед ними поставили задачи по сбору информации о боеготовности и обеспечении ВС Украины.

Фото СБУ.

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