Пенсионер пригрозил взорвать квартиру родителей Зеленского

В Кривом Роге (Днепропетровская область) полиция задержала мужчину, который позвонил правоохранителям и сообщил, что планирует подорвать одну из квартир на территории Металлургического района.

Как сообщают в ГУНП в Днепропетровской области, полицейские установили, что взрывчатки в квартире нет, а также выяснили личность лжеминера.

«Правоохранители за считанные часы установили 59-летнего неработающего местного жителя, который находился по месту жительства с признаками алкогольного опьянения. У него изъяли сим-карту и телефон, с которого поступило сообщение о ложном минировании», — сообщили в полиции и добавили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

В то же время «Днепр Оперативный» уточняет, что криворожанин «заминировал» квартиру, в которой живут родители президента Украины Владимира Зеленского.

Издание отмечает, что мужчина поступил так, поскольку не доволен размером своей пенсии — она составляет две тысячи гривен. Задержанный рассказал, что не собирался минировать квартиру, а звонок совершил из-за обиды на Зеленского и потому что не может пообщаться с ним лично.

Кстати, это не первый случай «минирования» квартиры родителей президента. Так, в мае прошлого года телефонные «минеры» сообщили о взрывчатке, установленной на 15 объектах Кривого Рога. В числе адресов, куда выехала взрывотехническая служба, оказался и дом, где живут родители Владимира Зеленского.

Фото с сайта ГУНП в Днепропетровской области.



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