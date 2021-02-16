Трагедия в лицее под Киевом: одну из учениц спасти не смогли

Под Киевом две ученицы седьмого класса, принявшие неизвестное вещество, отравились — одна из них скончалась.

Как сообщают в Киевской облгосадминистрации, трагедия произошла 16 февраля в боярском академическом лицее «Гармония».

«К сожалению, одну девочку не удалось спасти. Вторая школьница находится в больнице в состоянии средне стабильном», — сообщили в облгосадминистрации и добавили, что профильным службам поручили провести срочное расследование этого трагического случая.

Ранее сообщалось о гибели школьницы в Киеве — 13-летняя девочка упала с балкона 14-го этажа многоэтажки на Поздняках. Она скончалась от полученных травм.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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