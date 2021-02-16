27.76 / 27.97 33.50 / 33.91
Киев: -9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Трагедия в лицее под Киевом: одну из учениц спасти не смогли

16:28 16 февраля 2021
Таблетки

Под Киевом две ученицы седьмого класса, принявшие неизвестное вещество, отравились — одна из них скончалась.

Как сообщают в Киевской облгосадминистрации, трагедия произошла 16 февраля в боярском академическом лицее «Гармония».

«К сожалению, одну девочку не удалось спасти. Вторая школьница находится в больнице в состоянии средне стабильном», — сообщили в облгосадминистрации и добавили, что профильным службам поручили провести срочное расследование этого трагического случая.

Ранее сообщалось о гибели школьницы в Киеве — 13-летняя девочка упала с балкона 14-го этажа многоэтажки на Поздняках. Она скончалась от полученных травм.

Иллюстративное фото с Pixabay.

185

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дмитрий Гордон

И про жену с сыном? Олег Винник рассказал Гордону «всё»

Таблетки

Трагедия в лицее под Киевом: одну из учениц спасти не смогли

сын Королевой с девушкой

Вручение кольца записали на видео: сын Наташи Королевой сделал предложение девушке

Мишина

«Ужасный купальник» Мишиной возмутил подписчиков

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер