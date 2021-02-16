Насмотрелись видео: полиция рассказала подробности отравления лицеисток под Киевом

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту отравления двух семиклассниц в городе Боярка Фастовского района.

Как сообщают правоохранители, на данный момент получены свидетельские показания о том, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат.

На перемене ученицы приобрели в аптеке «Дротаверин» и каждая приняла по 40 таблеток прямо в помещении школы. Одноклассницы нашли их уже без сознания.

Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 13-летней девушки, а ее 12-летнюю подругу успели доставить в медицинское учреждение.

Полицейские уже установили провизоров, которые признались в том, что продали лекарственный препарат детям.

«Учитывая, что препарат „Дротаверин“ является аналогом препарата „Но-шпа“ и отпускается без рецепта, следователи безотлагательно направили письма Гослекслужбе Украины относительно законности продажи лекарственных препаратов детям и в Департамент здравоохранения Киевской областной государственной администрации по предупреждению таких нарушений в будущем», — говорится в сообщении полиции.

В свою очередь Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба в соцсети отметил, что по имеющимся у него данным, инцидент в лицее связан с опасными «играми», которые распространяются в Интернет.

Напомним, в феврале покончили с собой сразу несколько юных киевлянок — все они выбросились с высотных зданий и погибли. По одной из версий, речь идет не о несчастных случаях, а о суицидах, подстрекаемых онлайн-играми наподобие «Синего кита», «Красной совы» и т. д.

434

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter