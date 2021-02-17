27.81 / 28.04 33.47 / 33.89
Киев: -11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Труп девушки обнаружили в киевском парке Партизанской славы

10:27 17 февраля 2021
На месте инцидента

В Киеве в парке Партизанской славы обнаружили тело девушки без признаков жизни. Об этом в Facebook сообщила Муниципальная охрана.

Как следует из поста, страшная находка была сделана во вторник, 16 февраля.

На место происшествия были вызваны правоохранители. Свои выводы они еще не обнародовали.

На опубликованных фото видно, что девушка хорошо одета. Что стало причиной ее смерти, на данный момент неизвестно.

В комментариях пользователи решили, что девушка — совсем молодая, и посочувствовали ее родителям.

Напомним, в ноябре полуголую мертвую женщину нашли в Голосеевском парке Киева.

519

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Санта Димопулос с дочерью

«Я хотела счастливую семью»: Санта Димопулос поразила откровенным постом

На месте инцидента

Труп девушки обнаружили в киевском парке Партизанской славы

Дуэйн Джонсон

Самый высокооплачиваемый актер в мире заявил, что готов баллотироваться в президенты США

Maruv

У Maruv покривлялись над «скандальной» Тиной Кароль

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер