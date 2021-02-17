Труп девушки обнаружили в киевском парке Партизанской славы

В Киеве в парке Партизанской славы обнаружили тело девушки без признаков жизни. Об этом в Facebook сообщила Муниципальная охрана.

Как следует из поста, страшная находка была сделана во вторник, 16 февраля.

На место происшествия были вызваны правоохранители. Свои выводы они еще не обнародовали.

На опубликованных фото видно, что девушка хорошо одета. Что стало причиной ее смерти, на данный момент неизвестно.

В комментариях пользователи решили, что девушка — совсем молодая, и посочувствовали ее родителям.

Напомним, в ноябре полуголую мертвую женщину нашли в Голосеевском парке Киева.

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