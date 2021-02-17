Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование относительно террористического акта в центре Луцка 21 июля 2020 года, когда Максим Кривош захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как следует из сообщения, Кривоша обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 147 («Захват заложников»), частью 1 статьи 258 («Террористический акт»), частью 1 статьи 259 («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности»), частями 1 и 2 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»), частью 1 статьи 280 («Принуждение работника транспорта к невыполнению своих служебных обязанностей»), частью 3 статьи 289 («Незаконное завладение транспортным средством»), статьей 348 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего») Уголовного кодекса.

Вместе с обвинительным актом в суд направлены материалы соответствующего уголовного производства.

Житель Дубно Максим Кривош, захвативший 21 июля в Луцке автобус с 13 пассажирами, угрожая гранатой и огнестрельным оружием, потребовал выполнения совершенно абсурдных условий: чтобы президент Владимир Зеленский записал видео с рекомендацией посмотреть фильм «Земляне» о тяжелой экологической ситуации на планете (это требование было выполнено) и чтобы украинские политики и олигархи публично назвали себя «террористами в законе». Через 12 часов после захвата автобуса глава он сдался. Суд поместил Кривоша под стражу, а в конце ноября отправил его на два месяца во Львовскую психиатрическую больницу для проведения стационарной психиатрической экспертизы.

Позднее стало известно, что перед тем как выйти и сдаться властям, Кривош раздал удерживаемым им людям деньги и извинился перед ними.

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