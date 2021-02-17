Много пострадавших: на Харьковщине пассажирский автобус лег на бок

Утром 17 февраля в Харьковской области произошло масштабное ДТП на трассе «Киев-Харьков-Довжанский» — там перевернулся пассажирский автобус Mercedes, пострадали как минимум 10 пассажиров. Такие данные приводит пресс-служба Управления Национальной полиции в Харьковской области.

Автобус следовал по маршруту «Харьков-Люботин», в нем находилось 17 пассажиров и водитель.

По предварительной информации, 41-летний водитель автобуса не справился с управлением и наехал на отбойник.

Автобус въехал в отбойник на трассе

ДТП затруднило движение на трассе

Напомним, в октябре на этой же трассе произошла смертельная авария, в которой погибли подполковник ГСЧС и его дочь. С их Daewoo Lanos лоб-в-лоб столкнулся внедорожник Toyota Land Cruiser.

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