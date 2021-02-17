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Происшествия

15-летняя девочка разбилась после падения с балкона в Дарницком районе Киева

14:53 17 февраля 2021
15-летняя девочка разбилась после падения с балкона в Дарницком районе Киева

В среду, 17 февраля, в Киеве произошло очередное ЧП с выпавшей из окна многоэтажки несовершеннолетней.

Как сообщают в полиции Киева, в Дарницком районе столицы с общего балкона на 16-м этаже выпала 15-летняя девушка. От полученных травм она погибла на месте.

Чрезвычайное происшествие случилось в доме на улице Архитектора Вербицкого.

«Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — отметили в полиции.

Тем временем «Киев Оперативный» разместил в соцсетях фото с места происшествия. На одном из них — автомобиль киберполицейских.

Напомним, что за последнее время в столице произошло несколько таких трагических случаев. Так, 15 февраля на Позняках погибла 13-летняя школьница, упавшая с балкона 14-го этажа. А в начале февраля только за одни сутки было зафиксировано три подобных случая.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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