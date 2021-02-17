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Происшествия

Основателю dtp.kiev.ua сожгли автомобиль

15:12 17 февраля 2021
Поджог авто

В dtp.kiev.ua сообщили о поджоге автомобиля основателя ресурса — журналиста Владислава Антонова.

Как говорится в сообщении, размещенном на страничке ресурса в социальных сетях, машину «кошмара нарушителей ПДД» подожгли в Шевченковском районе Киева.

«Известно, что злоумышленников было двое. Один из них сейчас в тяжелом состоянии, второго ищет МВД», — говорится в сообщении.

Тем временем в столичном главке чрезвычайной службы сообщили, что информация о поджоге поступила спасателям около трех часов ночи 17 февраля. Пожар возник на ул. Гоголевская, 32-Б в Шевченковском районе столицы — горел припаркованный во дворе дома автомобиль Volkswagen Touareg. Огнем была повреждена передняя часть автомобиля и салон.

Напомним, что недавно в Сумах племянник, поссорившись с тетей, облил ее ацетоном и поджег дом. Патрульные спасли людей и задержали предполагаемого поджигателя.

Фото главка ГосЧС в Киеве.

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