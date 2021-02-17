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В Умани девочки-подростки наглотались таблеток прямо в школе, но их спасли

19:07 17 февраля 2021
Таблетки

В среду, 17 февраля, в Умани две восьмиклассницы наглотались таблеток «Дротаверин», так же, как за день до этого — лицеистки под Киевом. Школьниц госпитализировали в больницу, сообщает сайт «Про все».

«Действительно был такой вызов на «скорую», — комментирует пресс-секретарь Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Черкасского облсовета Ирина Назарок. — В больницу были доставлены двое детей с подозрением на отравление «Дротаверином».

Сообщает, что девочки в помещении школы выпили по 10 таблеток. Причины пока не известны. Школьницы находятся под наблюдением медиков, жизни девочек ничего не угрожает.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, стало известно, что побудило выпить таблетки лицеисток в Боярке.

Фото: pixabay.com

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