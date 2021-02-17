В детсаду Луцка детям заклеивали рты скотчем: подробности скандала

В Луцке воспитательницу детсада № 37 уволили с занимаемой должности из-за издевательств над детьми.

В сюжете агентства «Конкурент» говорится, что воспитательница раздавала четырехлетним малышам подзатыльники и заклеивала рот скотчем, чтобы те не шумели перед тихим часом.

При этом самим детям женщина говорила, что это «секретик».

Родители узнали о происходящем в детсаду случайно, заметив на детях царапины и ссадины.

Заведующая садика заверила, что в их учреждении никогда подобных ситуаций не было. Воспитательница имеет 30 лет безупречного педагогического стажа. По словам руководителя садика, ситуация должна разрешиться в интересах детей.

В областном управлении образования пояснили, что 56-летняя воспитательница только пыталась «припугнуть» слишком активного мальчика. Воспитательницу пообещали уволить. Возможно, ей предоставят место в другом садике, чтобы она могла доработать до пенсии.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти годовалой девочки в нелегальном детском саду Запорожья, которую воспитатель накрыла подушкой.

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