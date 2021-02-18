СБУ сообщила о подозрении заместителю министра обороны РФ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю министра обороны России — начальнику Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-полковнику Андрей Картаполову.

Картаполову вменяют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведение агрессивной войны, а также нарушение законов и обычаев военных действий.

По данным спецслужбы, Андрей Картаполов в январе-феврале 2015 года планировал и координировал действия военных подразделений российской армии и подконтрольных им боевиков по захвату Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов .

Кроме того, установлено, что в августе 2014 Андрей Картаполов вместе с другими представителями командования ВС РФ планировал и управлял российскими подразделениями во время их вторжения на территорию Украины.

Генерал принимал участие в уничтожении украинских военнослужащих во время их выхода из Иловайского котла по так называемому «зеленому коридору», несмотря на «гарантии» руководства РФ.

Он также участвовал в дальнейшей вооруженной оккупации других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

За совершенные преступления Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, на днях СБУ объявила о подозрении в совершении преступления блогеру Анатолию Шарию, который, в соответствии с материалами следствия, осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере, причем действовал в интересах и по заказу иностранных структур.

Фото t. me/SBUkr/

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