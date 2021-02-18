Закупленные для ВСУ аппараты искусственной вентиляции легких оказались непригодными: ГБР завело дело

Государственное бюро расследований установило, что за бюджетные средства была приобретена партии аппаратов искусственной вентиляции легких, которые не допускается использовать. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативные работники ГБР получили информацию, что в мае 2020 года представители командования Медицинских сил ВСУ закупили аппараты искусственной вентиляции легких на общую сумму 11 млн грн. Но их комплектация и технические характеристики не соответствовали требованиям тендерной документации.

Следователи ГБР провели обыски по месту работы и проживания фигурантов и изъяли электронные носители информации, мобильные телефоны, а также другие документы, подтверждающие преступную деятельность.

Проводится досудебное расследование.

Напоминаем, ГБР установило, кто виновен во взрывах военных складов в Сватово произошедших в 2015 году.

Фото: ГБР

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