Бывший правоохранитель переправлял в Киев кокаин в детских игрушках

Задержан житель Львова, организовавший оптовые поставки кокаина в столицу. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



Следствие установило, что бывший сотрудник правоохранительных органов организовал схему сбыта кокаина. Он отправлял из Львова в столицу оптовые партии наркотиков частными службами такси. Причем кокаин перевозился в детских игрушках.

Правоохранители задержали организатора преступной схемы после очередного сбыта партии наркотика жителю столицы. При обыске был изъят кокаин весом около 1 кг и стоимостью более 4 млн грн, а также электронные весы и пакеты для фасовки. Задержанному сообщили о подозрении. Правоохранители устанавливают возможных соучастников преступления.

Ранее сообщалось, что в Киеве патрульные задержали курьера с 49 килограммами наркотиков.

Фото: Офис генпрокурора

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