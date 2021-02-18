Под Одессой стая шакалов растерзала женщину

ЧП случилось в Татарбунарском районе, на юге Одесской области. Здесь житель села Базарьянка заметил на берегу лимана стаю шакалов. По словам сельчан, он рассказывал, что увидел хищников, когда те что-то рвали зубами. «Присмотрелся, а их добыча — человеческое тело. Его они разодрали до кости», — утверждал очевидец.

Эту же информацию подтвердил и депутат райсовета Алексей Логинов, у которого даже оказалось фото происшедшего.

В полиции «ФАКТАМ» заявили, что труп женщины направлен на экспертизу.

Экспертиза установит, что конкретно стало причиной смерти потерпевшей, а также была ли она жива на момент нападения хищников. Однако не даст ответ на очень важны вопрос: были ли эти хищники поражены бешенством (для этого необходима хоть одна туша из стаи шакалов).

В последнее время шакалы стали настоящей проблемой для села Базарьянка. Так, несколько недель назад хищник ворвался во двор местного жителя и напал на него. Спастись мужчине помог сын. Пострадавшего направили в Татарбунарскую районную больницу.

Как утверждают местные жители, в минувшем наблюдался ряд аналогичных инцидентов, но в районе Лебедевского леса и прибрежной полосы. Во всех случаях у пострадавших обнаруживали бешенство.

После последнего случая шакалов стали отстреливать: за один день убили пятерых, но экспертизу хищников почему-то не провели.

Руководство расположенного по соседству национального парка «Тузловские лиманы» считает, что члены местного общества охотников и рыболовов намеренно распространяют ложные сообщения о нападениях агрессивных животных с тем якобы, чтобы «убрать руководство заповедника и дорваться до ресурсов».

Полагают, что дезинформаторы хотят получить разрешение на охоту на шакала после окончания сроков охоты на водоплавающую и полевую дичь. Однако, «когда охотники получают такое разрешение, они пренебрегают законодательством и попутно отстреливают все, что попадется, прикрываясь бешеными шакалами».

Руководители национального парка утверждают, что за весь минувший год не было информации о погибших животных, случаев нетипичного поведения или нападений шакалов на людей. На территории же урочища «Лебедевский лес» в сентябре разбрасывали приманки с вакциной от бешенства…

Вместе с тем никто не отрицает, что в июне ночью в Татарбунарском районе на одну из овцеферм наведалась стая шакалов. Неподалеку от фермы и на соседнем пастбище были обнаружены задушенными восемь овец и один козленок без головы. Несколько козлят и ягнят были ранены…

Как отмечают специалисты, случаи нападения бешеных котов или собак на людей происходят в Украине достаточно часто. А вот нападение на человека бешеного шакала — происшествие экстраординарное. Одно из первых таких ЧП было зафиксировано на юге Одесчины в июне 2019 года. Хищник напал на работника Измаильского целлюлозно-картонного комбината прямо на территории предприятия. Шакала убили, его труп направили в горрайонный центр лабораторных исследований. Анализы показали, что животное было заражено бешенством.

Справка «ФАКТОВ». Шакал (Canis aureus) или камышовая собака, как его еще называют из-за среды обитания, появился в Украине относительно недавно. Так, в Одесском регине пребывание данного животного впервые официально установили в 1989 году в городе Белгороде-Днестровском, на юге области. Полагают, что шакалы мигрировали со стороны Балкан — через Болгарию, Румынию, Молдову. Шакал — это всеядное животное, 80 процентов рациона которого составляет растительная пища, поэтому большой опасности для человека оно не представляет. Питается шакал озимыми, фруктами, корешками, ягодами, насекомыми, земноводными, плотоядными, водоплавающими и полевой дичью, а также падалью. Обитает всеядный хищник в плавнях, лесах, на полях, — везде, где есть пища.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Крыму участились случаи нападения волков на людей. А на Черниговщине стая собак растерзала пожилую женщину.

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