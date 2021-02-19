Украинскому судье дали 2 года тюрьмы за взятку

Высший антикоррупционный суд приговорил к двум годам лишения свободы судью Апелляционного суда Черкасской области Владимира Пономаренко.

Как сообщают в Центре противодействия коррупции, судья получил срок за то, что за денежное вознаграждение повлиял на своего коллегу «для отмазывания от наказания пьяного водителя». Отмечается, что приговор может быть обжалован.

«Это уже второй за неделю судья, получивший тюремный приговор за взятку. Во вторник (16 февраля) 6 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества получил судья из Закарпатья», — говорится в сообщении.

По данным ЦПК, решение о наказании черкасского судьи приняли судьи ВАКС Леся Федорак, Игорь Строгий и Виктор Маслов. «Напомним, именно по ним Высший совет правосудия открыл дисциплинарное производство и еще до рассмотрения обвинил судей в «систематических нарушениях», — добавили в Центре противодействия коррупции.

Напомним, что накануне Верховная Рада назначила судьей Конституционного суда Украины (КСУ) ученого-конституционалиста Виктора Кичуна, выдвинутого фракцией «Слуга народа». Назначение состоялось по квоте парламента.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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