27.77 / 27.96 33.42 / 33.80
Киев: -9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Украинцы попали в ДТП с автобусом в Египте

12:10 19 февраля 2021
ДТП

В Египте в дорожно-транспортное происшествие попал туристические автобус, ехавший по маршруту Шарм эль Шейх — Каир — среди пострадавших трое граждан Украины.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко. По его информации, пострадавшие украинцы госпитализированы, а консулы взаимодействуют с местными властями для оказания помощи согражданам и выяснения всех обстоятельств аварии.

Тем временем «Украина 24» уточняет, что в автобусе находились около 60 пассажиров. Со ссылкой на информацию посла Украины в Египте Евгения Микитенко сообщается, что ДТП произошло около 6 часов утра.

По предварительным данным, среди украинцев есть один тяжело травмированный, двое получили более легкие травмы. Их лечение должна оплатить компания, застраховавшая туристов.

Не исключено, что дорожно-транспортное происшествие произошло из-за того, что водитель не справился с управлением автобусом.

Напомним, что недавно в Харьковской области в ДТП попал автобус — пострадали, как минимум, десять пассажиров. По предварительной информации, 41-летний водитель автобуса не справился с управлением и наехал на отбойник.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

212

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
марув

«Совсем порнухой несет»: Maruv шокировала поклонников откровенным видео

порывай людмила

Изменения впечатляют: мать Наташи Королевой показала раритетное фото семьи

Яна Глущенко

Звезда «Дизель Шоу» спародировала скандал Тины Кароль

Ротару с сыном

Сын Ротару публично пожаловался на мать

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер