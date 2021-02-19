Украинцы попали в ДТП с автобусом в Египте

В Египте в дорожно-транспортное происшествие попал туристические автобус, ехавший по маршруту Шарм эль Шейх — Каир — среди пострадавших трое граждан Украины.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко. По его информации, пострадавшие украинцы госпитализированы, а консулы взаимодействуют с местными властями для оказания помощи согражданам и выяснения всех обстоятельств аварии.

#Єгипет: на трасі Шарм ель-Шейх — Каїр туристичний автобус потрапив у ДТП. Наразі відомо про трьох постраждалих громадян України. Вони госпіталізовані. Консули @UKRinEGY взаємодіють із місцевою владою для надання консульської допомоги українцям та зясування усіх обставин аварії. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 19, 2021

Тем временем «Украина 24» уточняет, что в автобусе находились около 60 пассажиров. Со ссылкой на информацию посла Украины в Египте Евгения Микитенко сообщается, что ДТП произошло около 6 часов утра.

По предварительным данным, среди украинцев есть один тяжело травмированный, двое получили более легкие травмы. Их лечение должна оплатить компания, застраховавшая туристов.

Не исключено, что дорожно-транспортное происшествие произошло из-за того, что водитель не справился с управлением автобусом.

Напомним, что недавно в Харьковской области в ДТП попал автобус — пострадали, как минимум, десять пассажиров. По предварительной информации, 41-летний водитель автобуса не справился с управлением и наехал на отбойник.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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