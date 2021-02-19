Расстрелял мужчину в Гидропарке: Украина получила из Турции подозреваемого

Полицейские задержали экстрадированного в Украину из Турции мужчину, которого подозревают в убийстве, произошедшем в декабре 2019 года в столичном Гидропарке.

«Пострадавший погиб на месте. За несколько часов полицейские установили личность злоумышленника, им оказался 31-летний гражданин Украины. Он является участником преступной группировки. После совершения убийства он сразу же поехал в аэропорт и вылетел в Турцию», — рассказал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

В пятницу, 19 февраля, злоумышленника экстрадировали в Украину. Полицейские задержали его прямо в аэропорту в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

«В ближайшее время следователи полиции вручат ему уведомление о подозрении в совершении убийства. Кроме того, готовится ходатайство об избрании злоумышленнику меры пресечения — содержания под стражей», — добавил Игорь Клименко.

Напомним, что в декабре 2019 года действительно имел место инцидент со стрельбой в Гидропарке. Возможно, именно о нем и идет речь. Тогда сообщалось, что 23 декабря неизвестный выстрелил в водителя автомобиля Toyota и уехал на машине в сторону моста Патона.

Фото Национальной полиции Украины.

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