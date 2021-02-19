Сына нардепа от «Слуги народа» поймали на нарушении ПДД в Киеве

В сети показали, как сын народного депутата Украины носиться по Киеву со скоростью более 140 километров в час, нарушая правила дорожного движения.

Как сообщает «Павловский ньюз», речь идет о сыне (от первого брака) главы бюджетного комитета парламета, «слуги народа» Юрия Аристова Артеме.

«Еще вчера юноша был замечен курящим кальян во время вождения автомобиля, а сегодня он гоняет по Киеву со скоростью 140 км/час», — говорится в сообщении и уточняется, что разрешенная скорость в городской черте — 50км/час.

Напомним, что недавно в одном из киевских кафе произошел скандал из-за маленького внука политика из ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Трехлетний ребенок бурно вел себя в кафе, что не понравилось одному из посетителей, на которого, в свою очередь, взъелись родные малыша.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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