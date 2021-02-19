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Происшествия

Вооруженное нападение в консульстве Украины в Петербурге: ранен охранник

15:33 19 февраля 2021
Скорая помощь

В пятницу, 19 февраля, в украинском консульстве в центре Санкт-Петербурга мужчина ударил ножом охранника. Об этом сообщает «Фонтанка».

Мужчина пришел в консульство в неприемный день, о чем ему сообщил охранник. В ответ визитер ударил сотрудника дипломатического ведомства ножом. По предварительной информации, злоумышленник при этом не произнес ни слова. Затем он остался в холле консульства до приезда полиции.

31-летнего охранника госпитализировали — его состояние оценивается медиками как легкое.

Нападавшего доставили в полицию. Установлена его личность — 34-летний мужчина родился и проживает в Петербурге вместе с отцом, родившимся в Украине.

Ранее сообщалось, что в Португалии сотрудники миграционной службы насмерть замучили украинца.

Иллюстративное фото: pixabay.com

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