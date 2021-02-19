Подросток-сирота замерз насмерть в поле под Житомиром

В Житомирской области насмерть замерз 17-летний парень, который решил пойти в соседнее село к друзьям. Когда он не появился дома в обещанное время, односельчане начали поиски.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, инцидент произошел под утро 19 февраля в с. Выдумка Пулинской громады.

«Ночью замерзшего и беспомощного юношу в поле нашли его опекуны и привезли домой», — говорится в сообщении полиции.

Тем не менее парень скончался до приезда врачей «скорой».

Известно, что он был сиротой и находился под официальной опекой тетки. По его словам, парень вдвоем с 13-летним односельчанином возвращались в село через заснеженное поле. В какой-то момент старшему из ребят стало плохо и младший пытался помочь ему, но его попытки не увенчались успехом.

Причину смерти подростка устанавливают судебно-медицинские эксперты.

На данный момент госпитализировали и 13-летнего товарища умершего подростка, тем не менее его жизни ничто не угрожает.

Напомним, в середине февраля ночью возле метро «Черниговская» в Киеве нашли тело замерзшего 23-летнего гражданина Швейцарии, а в январе от обморожения погиб о смерти 37-летний дворник с жилмассива Борщаговка — индиец Аптар. «ФАКТЫ» выяснили, что тело мужчины обнаружили в старом ржавом автобусе на улице Героев Космоса.

Фото Pixabay

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