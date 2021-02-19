27.78 / 27.97 33.45 / 33.83
Киев: -10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Задержаны контрабандисты, напавшие на пограничника в Закарпатье

18:48 19 февраля 2021
Пограничник

Правоохранители установили и задержали контрабандистов, которые напали на пограничника Мукачевского отряда. Об этом Госпогранслужба Украины сообщает в своем Facebook.

Установлено, что в нападении участвовали местные жители возрастом 31 и 32 года. Один из них караулил у входа, а другой вошел в помещение, напал на военнослужащего и нанес ему травмы. Жителю села Горонглаб, напавшему на пограничника, сообщили о подозрении в совершении преступления по статье «Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа». Решается вопрос о сообщении подозрения его сообщнику.

Предполагается, что контрабандисты отомстили пограничнику, который входило в состав наряда, обнаружившего тайник с сигаретами, предназначенными для переправки в Венгрию.

Следствие по делу продолжается.

Фото: Госпогранслужба

232

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
порывай людмила

Изменения впечатляют: мать Наташи Королевой показала раритетное фото семьи

марув

«Совсем порнухой несет»: Maruv шокировала поклонников откровенным видео

Яна Глущенко

Звезда «Дизель Шоу» спародировала скандал Тины Кароль

мария максакова

Мария Максакова опубликовала жутковатое фото с бьюти-операции над собой

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер