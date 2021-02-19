Задержаны контрабандисты, напавшие на пограничника в Закарпатье

Правоохранители установили и задержали контрабандистов, которые напали на пограничника Мукачевского отряда. Об этом Госпогранслужба Украины сообщает в своем Facebook.

Установлено, что в нападении участвовали местные жители возрастом 31 и 32 года. Один из них караулил у входа, а другой вошел в помещение, напал на военнослужащего и нанес ему травмы. Жителю села Горонглаб, напавшему на пограничника, сообщили о подозрении в совершении преступления по статье «Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа». Решается вопрос о сообщении подозрения его сообщнику.

Предполагается, что контрабандисты отомстили пограничнику, который входило в состав наряда, обнаружившего тайник с сигаретами, предназначенными для переправки в Венгрию.

Следствие по делу продолжается.

Фото: Госпогранслужба

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