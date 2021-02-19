27.78 / 27.97 33.45 / 33.83
Киев: -11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Добровольцы присоединились к поискам киевлянина, пропавшего в Карпатах почти неделю назад

22:49 19 февраля 2021
Прибытие группы специалистов
Инф. «ФАКТОВ»

На Прикарпатье прибыли семеро киевлян — спецназовцы и ветераны АТО, которые хотят помочь спасателям разыскать пропавшего в горах 40-летнего туриста. Об этом Суспільне Карпати сообщил советник мэра Ивано-Франковска Назарий Кишак.

К поисковой операции киевляне присоединились в 11:50 19 февраля, стартовав из урочища Боржава.

«Они действительно ориентируются в пространстве Карпат, они — профессионалы своего дела», — заявил Кишак.

По его словам, городские власти предоставили добровольцам снаряжение для туризма и квадрокоптер, а областная — обеспечила транспортом.

Квадрокоптер для добровольцев

Добровольцы будут задействованы в поисках до 26 февраля.

Ранее для поиска 40-летнего туриста из Киева задействовали вертолет Super Puma из авиационного отряда ГСЧС, а к спасательной операции привлекли сотрудников лесной охраны. Поиски осложняются сложными метеоусловиями — отмечаются сильный ветер, снегопад и около 15 градусов мороза.

Двое туристов-лыжников пропал в ночь на 14 февраля на склоне горы Гемба. Одного из них нашли на следующие сутки.

58

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
марув

«Совсем порнухой несет»: Maruv шокировала поклонников откровенным видео

Яна Глущенко

Звезда «Дизель Шоу» спародировала скандал Тины Кароль

Джамала

«После психушки?» Внешний вид Джамалы ужаснул зрителей

порывай людмила

Изменения впечатляют: мать Наташи Королевой показала раритетное фото семьи

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер