Смертельный пожар в Днепре: погибли трое людей

В Самарском районе Днепра в одноэтажном неиспользовавшемся доме произошел пожар, в результате которого погибли трое человек. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По информации спасателей, в доме горел мусор, старые вещи и деревянная конструкция крыши. Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили тела двух людей. Еще одного гражданина 1960 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии, однако он не выжил.

Отмечается, что огонь уничтожил перекрытие на площади 80 кв. м. К тушению пожара были привлечены 7 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.

Как писали «ФАКТЫ», накануне в Песочине под Харьковом возник пожар на складах, расположенных в микрорайоне Рыжов. Горел цех по изготовлению термопластика. Также в ночь на 20 февраля в Одессе горел родильный дом № 5 по улице Маршала Говорова, 28. Вероятной причиной пожара считают короткое замыкание электропроводки в холодильнике.

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