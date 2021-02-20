Подозревается в развращении девочек восьми и двенадцати лет: под Киевом задержали педофила

Полицейские Киевской области сообщили о подозрении 41-летнему жителю села Белогородка, который развращал несовершеннолетних.

О том, что в селах Белогородка и Мила Бучанского района мужчина совершал развратные действия в отношении 8-летней и 12-летней девочек, в полицию сообщили неравнодушные люди и предоставили соответствующие видеодоказательства.

Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и обыск у злоумышленника. Они изъяли ряд вещественных доказательств, в частности мобильные телефоны и наркотические средства растительного происхождения. Мужчина в содеянном сознался.

Санкция статьи предусматривает заключение на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Меру пресечения изберет суд.

Напомним, в Измаиле Одесской области взяли под стражу директора специализированного дома ребенка, подозреваемого в сексуальном насилии и развращении несовершеннолетних воспитанников. А во Львове за растление 12-летнего мальчика задержали 47-летнего педофила.

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