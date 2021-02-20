27.79 / 27.98 33.51 / 33.83
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Подозревается в развращении девочек восьми и двенадцати лет: под Киевом задержали педофила

19:06 20 февраля 2021
руки

Полицейские Киевской области сообщили о подозрении 41-летнему жителю села Белогородка, который развращал несовершеннолетних.

О том, что в селах Белогородка и Мила Бучанского района мужчина совершал развратные действия в отношении 8-летней и 12-летней девочек, в полицию сообщили неравнодушные люди и предоставили соответствующие видеодоказательства.

Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и обыск у злоумышленника. Они изъяли ряд вещественных доказательств, в частности мобильные телефоны и наркотические средства растительного происхождения. Мужчина в содеянном сознался.

Санкция статьи предусматривает заключение на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Меру пресечения изберет суд.

Напомним, в Измаиле Одесской области взяли под стражу директора специализированного дома ребенка, подозреваемого в сексуальном насилии и развращении несовершеннолетних воспитанников. А во Львове за растление 12-летнего мальчика задержали 47-летнего педофила.

152

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Сергей Соседов

«Тяжело дышать»: состояние неизлечимо больного Соседова ухудшилось

Антонина Паперная с дочерью

Копия папы: муж Тони Паперной показал подросшую внучку Ольги Сумской

Максим Галкин и Алла Пугачева

Алла прекрасно готовит: Максим Галкин похвастался ужином, которым его угостила супруга

Лиза Галкина

Мама будет красивой: Лиза Галкина сделала Примадонне шикарную прическу

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер