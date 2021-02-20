Взрыв гранаты возле подъезда дома в Дрогобыче: двое погибших, один пострадавший

В Дрогобыче Львовской области у мужчины в руках взорвалась граната. В результате инцидента два человека погибли, еще один получил ранения. Об этом сообщили в областном главке полиции.

Инцидент произошел возле подъезда одного из домов по улице Стрийской. В результате взрыва погибли двое мужчин 37 и 40 лет. Ранения получила женщина — она госпитализирована. Полиция открыла уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

По словам замминистра МВД Антона Геращенко, трагедия случилась во время встречи знакомых. Во время общения один из мужчин достал гранату и она взорвалась у него в руках.

«Мужчина с женщиной пришли на встречу к своим знакомым. Как говорят соседи — мужчины дружили. Недавно вместе вернулись с заработков в Польше. Во время общения мужчина достал гранату, которая взорвалась у него в руках. Оба мужчины погибли на месте. Женщина в крайне тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями госпитализирована в больницу», — сообщил Геращенко в Facebook.

Также Геращенко отметил, что за прошлый год Нацполиция изъяла у граждан 4400 ручных гранат и 259 гранатометов. По его данным, в подавляющем большинстве это оружие из зоны операции Объединенных сил.

Напомним, в начале февраля в торговом центре Черновцов произошел взрыв. Никто из людей не пострадал, но взрывной волной были повреждены внутренние стены, выбиты окна, пострадала система коммуникаций в здании.

Фото npu.gov.ua/

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