В Харькове трамвай сбил дерево и столб, пострадала девушка

В субботу, 20 февраля, в Харькове сошел с рельсов трамвай. В результате аварии пострадала одна из пассажирок.

Как сообщает STATUS QUO, авария случилась около 17:00 на Московском проспекте.

Состав повредил два дерева и протаранил бетонный столб. В результате аварии пострадала одна из пассажирок трамвая.

Пострадавшую с травмами разной степени тяжести медики скорой помощи доставили в больницу. На место ДТП выезжала следственно-оперативная группа. Детали происшествия и информация о пострадавших устанавливаются.

Ранее подобное ЧП произошло в Киеве.

А в начале февраля в Днепре трамвай сошел с рельсов и въехал в остановку. Пострадала находившаяся там женщина — у нее зафиксировали перелом ноги и госпитализировали.

Фото t. me/truexanews/

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