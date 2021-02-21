27.79 / 27.96 33.51 / 33.81
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пропала тяга: под Львовом три человека отравились угарным газом

10:36 21 февраля 2021
Отравление

Во Львовской области в селе Сусолов Самборского района вечером 20 февраля от отравления угарным газом погибли три человека. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия произошла в одноэтажном деревянном жилом доме. Погибшими оказались 62-летний хозяин квартиры, его 62-летняя жена и их сын 1977 года рождения.

«Предварительная причина отравления — отсутствие тяги в кафельной печи. Работниками газовой службы перекрыто газоснабжение в данном доме. По факту происшествия ведется следствие», — говорится в сообщении ГСЧС.

Как писали «ФАКТЫ», около года назад во Львове шесть человек также отравились угарным газом. Среди пострадавших было четверо детей. Их госпитализировали в больницу.

147

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
шоу

Слезы Андрея Данилко и обида Насти Каменских: все подробности пятого эфира «Маски»

Олег Винник

Почему ушел от блонда? Поклонники устроили Олегу Виннику «допрос с пристрастием»

Кароль

«Скандал» мог закончиться трагедией: Тина Кароль едва не получила травму во время съемок клипа

Лиза Галкина

Танцы победителя: Лиза Галкина удивила маму и папу необычными «плясками»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер