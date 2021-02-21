Ночной пожар в Киеве: на железной дороге горели вагоны-рефрижераторы

Вечером в субботу, 20 февраля, в Киеве произошел пожар на ул. Ивана Федорова, 32. Об этом сообщает «Киев Оперативный».

На место происшествия были немедленно направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Спасатели установили, что огонь возник в 2-х недействующих вагонах-рефрижераторах.

Пожарные сразу приступили к тушению пожара и поиска источников водоснабжения. В начале первого огонь был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия работали 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений.

Причину возникновения пожара устанавливать следствие.

Напомним, ранее под Харьковом загорелись склады. На их тушение направили пожарный поезд. А в Одессе ночью горел роддом. Эвакуировать пришлось 74 человека, в том числе рожениц и младенцев.

Фото facebook.com/KyivOperativ/

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