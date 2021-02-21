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Происшествия

Плохо замаскировался: во Львове автоугонщик закопал себя в снег, чтобы скрыться от полицейских

17:15 21 февраля 2021
сугроб

С забавным случаем столкнулись патрульные полицейские во Львове. Злоумышленник, увидев, что его преследуют, побежал в парк, а там закопался в сугроб под деревом. Мужчина надеялся остаться незамеченным, но, как оказалось, напрасно.

Вызов львовские полицейские получили на проспект Червоной Калины. Утром бдительные прохожие увидели двух подозрительных мужчин, снующих возле припаркованной «Мазды». Когда экипаж прибыл на место, предполагаемые автоворы бросились наутек. Старшего мужчину патрульные задержали практически сразу же. За младшим пришлось погоняться, но через десять минут патрульные обнаружили беглеца спрятавшимся в сугроб.

Злоумышленники успели снять с автомобиля номерной знак и дорогую запчасть стоимостью примерно 50 тысяч гривен. Полагают, что задержанные причастны еще к нескольким автокражам во Львове. Кроме прочего, у младшего из злоумышленников обнаружен при себе пакетик с неизвестным белым порошком. Находку отправят на экспертизу.

Фото pixabay.com, lvivpolice/Facebook

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