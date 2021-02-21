ДТП с пострадавшими в Киеве: нетрезвый водитель вылетел на тротуар, сбил людей и въехал в другое авто

В Киеве водитель пытался скрыться от полиции, но вместо эффектных киношных трюков погоня закончилась жуткой аварией на тротуаре. Поврежден еще один автомобиль, сбит знак пешеходного перехода. Под колесами оказалась женщина-пешеход, которая, к счастью, выжила.

Еще одного мужчину зацепило машиной, но обошлось без травм. Видео с места аварии приводит Киев Оперативный.

Очевидцы аварии говорят, что водитель вероятнее всего был нетрезв, а потому устроил гонки по шоссе, пытаясь таким незатейливым образом избежать крупного штрафа. Есть версия, что у виновника ДТП были на счету и другие пьяные аварии, а потому причины скрыться от полицейских были более чем серьезные.

Напомним, Рада повысила штрафы за пьяное вождение до 17 тысяч гривен. Такое же наказание грозит за отказ проходить экспертизу на алкотестере.

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