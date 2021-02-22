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Происшествия

СБУ сообщила о задержании в Харькове работавшего на РФ предателя

12:27 22 февраля 2021
Шпион

Контрразведчики СБУ задержали в Харькове очередного шпиона — агент российской военной разведки пытался заполучить техническую документацию по разработке и производству украинского танка Т-84БМ «ОПЛОТ».

Как сообщают в Службе безопасности Украины, гражданина Украины завербовали представители Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ во время его поездки в Российскую Федерацию.

Завербованный попытался привлечь к сотрудничеству работника харьковского государственного предприятия «ХКБМ им. Морозова», которое осуществляло разработку танка.

«Под контролем оперативников СБУ агент получил от работника образцы технических материалов и по отработанным каналам передал фотокопии представителю российской спецслужбы. Предателя задержали „на горячем“ во время получения им „полного комплекта технической документации“ с грифом об ограничении доступа», — сообщили в спецслужбе.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Недавно в Харькове СБУ уже проводила аналогичную операцию — был задержан сотрудник одного из стратегических предприятий Николаева, которого завербовала российская ФСБ. Спецслужба задокументировала, как шпион для получения доступа к технической документации новейших разработок (закрытых программ по использованию беспилотных летательных аппаратов) пытался завербовать одного из руководителей учреждения.

Фото с сайта СБУ.

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