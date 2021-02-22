Женщина с онкологией покончила с собой в Харькове, прыгнув с 12 этажа

В воскресенье, 21 февраля, в Харькове женщина совершила самоубийство. Об этом сообщает Telegram-канал «Харьков Life без цензуры».

«На Салтовке женщина прыгнула с 12 этажа дома. Она поднялась на 12 этаж, разложила свои вещи (телефон, документы, чемодан) и прыгнула», — говорится в сообщении

По некоторым сведениям, у женщины было онкологическое заболевание. Возможно, именно заболевание и стало причиной самоубийства.

Отмечается, что Харьков удерживает печальное лидерство по числу самоубийств в Украине.

Напомним, в Дарницком районе Киев с балкона на 16-м этаже выпала 15-летняя девушка — спасти ее не удалось.

Ранее сообщалось, что в Киеве в начале февраля только за одни сутки были зафиксированы три попытки самоубийства — девушки прыгали с балконов.

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