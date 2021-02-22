НАБУ задержало экс-топ-менеджера «ПриватБанка»

СМИ сообщили о задержании детективами Национального антикоррупционного бюро Украины бывшего первого заместителя главы «ПриватБанка».

По данным «Украинской правды», Владимира Яценко сняли с самолета в «Борисполе». «Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сегодня утром ему подозрение», — говорится в сообщении.

Тем временем экс-нардеп Сергей Лещенко уточняет, что речь идет о чартерном рейсе, который летел из Днепра в Вену с одним пассажиром на борту — фигурантом уголовного производства.

Отмечается, что в рамках спецоперации НАБУ самолет был посажен в аэропорту «Борисполь». Чартер развернули за несколько минут до пересечения им границы авиапространства Украины после вмешательства директора НАБУ и руководителя подразделения детективов НАБУ.

Позже о задержании сообщили и в антикоррупционном бюро.

Напомним, что недавно детективы НАБУ при получении взятки в 250 тысяч долларов задержали руководителя морского торгового порта и посредника.

Фото со странички НАБУ в соцсетях.

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