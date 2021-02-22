«Добросовестный сотрудник таможни»: стала известна личность пешехода, убитого водителем на переходе в Киеве

Жертвой конфликта на пешеходном переходе возле театра им. Ивана Франко оказался 52-летний сотрудник Киевской таможни Владислав Корниенко. Об этом в Facebook сообщил сообщил бывший глава Государственной таможенной службы Анатолий Макаренко, опубликовав и его фото.

Своего бывшего коллегу он назвал «скромным, порядочным человеком».

«Скромный, порядочный человек. Добросовестный сотрудник Киевской таможни. Именно его убили на пешеходном переходе. Кадры этой трагедии обошли все телеэкраны», — написал он.

«ФАКТЫ» писали об этой трагедии в центре Киева. В настоящее время убийцу уже взяли под стражу. Им оказался гражданин Азербайджана, имеющий разрешение на постоянное проживание в Украине. Суд арестовал его на 2 месяца.

Отметим, что через несколько дней после трагедии у театра в Киеве водитель, пытаясь оторваться от патрульных, сбил на пешеходном переходе женщину, которая, к счастью, выжила.





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