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Происшествия

СБУ обезвредила налоговика, работавшего на боевиков «ДНР»

15:58 22 февраля 2021
Задержание

В Киеве правоохранители задержали подполковника налоговой милиции Главного оперативного управления ГФС Украины, который сотрудничал с боевиками «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что налоговик длительное время несанкционированно копировал информацию, которая обрабатывается в автоматизированных системах.

Он передавал кураторам из «ДНР» персональные данные сотрудников правоохранительных и разведывательных органов Украины, информацию о закупках, проведенных учреждениями, и выполнении государственного оборонного заказа, а также другие стратегически важные сведения.

Подполковника задержали по месту жительства. При обысках у него изъяли технические приборы и документы, подтверждающие преступную деятельность подозреваемого. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Харькове сотрудники СБУ задержали агента российской военной разведки.

Фото: пресс-служба СБУ

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