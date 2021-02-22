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Происшествия

Стоматолога-садистку из Ровно ограничили в передвижении

19:27 22 февраля 2021
Скрин видео

В Ровно суд избрал меру пресечения 29-летнему стоматологу Инне К., которую подозревают в совершении уголовных проступков в отношении детей. Как сообщает МВД Украины в Telegram, женщина получила максимально мягкую ограничительную меру — в виде личного обязательства.

Теперь она обязана являться по каждому требованию суда или другого органа государственной власти, не отлучаться из населенного пункта, в котором зарегистрирована и проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда, воздерживаться от общения с любым лицом, определенным следственным судьей, судом, или общаться с ним с соблюдением оговоренных условий.

Напомним, полиция открыла в отношении детского стоматолога сразу пять уголовных производств. «ФАКТЫ» рассказывали подробности этой резонансной истории. Так, в сеть попало видео, на котором стоматолог жестоко общается с маленькой пациенткой — дергает девочку за руки, грозит шприцом и острыми инструментами, потом хватает за горло и трясет. В настоящее время оно, а также другая похожая запись с Инной К., уже недоступны для просмотра.

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