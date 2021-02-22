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Происшествия

Рухнул с 20-метровой высоты: из Десны достали грузовик с мертвым иностранцем за рулем

19:45 22 февраля 2021
На месте аварии

В воскресенье, 21 февраля, в Черниговской области в Десну с моста упал грузовой автомобиль с прицепом Mercedes-Benz Actros — спасатели подняли фуру. Об этом пресс-служба ГСЧС сообщает в своем Facebook.

Грузовик на автомобильной дороге М-01 «Киев-Чернигов-Новые Яриловичи» возле села Шестовица разрушил ограждение моста и отбойник. Он с 20-метровой высоты рухнул в Десну, где частично затонул. Водитель, гражданин Турции, погиб.

Сотрудники ГСЧС с помощью крана подняли затонувший грузовик с погибшим иностранцем.

Ранее сообщалось, что в Харькове произошло ДТП с участием трамвая — он сошел с рельсов и протаранил бетонный столб, а также два дерева. Из-за последствий аварии пришлось госпитализировать одну из пассажирок.

Фото: пресс-служба ГСЧС

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