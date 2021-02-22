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Происшествия

Харьковского ювелира застрелили у входа в супермаркет

21:15 22 февраля 2021
На месте преступления

В Харькове произошло резонансное убийство местного предпринимателя-ювелира.

Вызов на горячую линию «103» поступил в 19:40. Со слов очевидцев, мужчину убили выстрелом в голову.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГУНП в Харьковской области, проезд на месте происшествия перекрыт.

На данный момент местные СМИ уточнили, что все произошло по улице Отакара Яроша, а погибшим якобы является владелец ЧП «Пантера» Александр Чепурных. В него стреляли на входе в магазин сети «АТБ», расположенного возле жилого комплекса «Ультра».

Местные СМИ показали фото и видео.

На месте работает следственно-оперативная группа

Напомним, в Ровенской области в ночь на 8 января возле ночного клуба Дубно застрелили 23-летнего фельдшера Руслана Самолюка. Подозреваемый, 34-летний местный житель, начал вести себя неадекватно, и, получив несколько тычков в драке с другими отдыхающими, решил им отомстить. Для этого он отправился домой и вернулся уже с автоматом.

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