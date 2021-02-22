Отомстила: жительница Одессы выбросила с 10 этажа своего кота и добила его ножом

В понедельник, 22 февраля, жителей самого крупного жилмассива Одессы — поселка Котовского — потряс жуткий инцидент. По словам очевидцев, а их оказалось немало, в одном из дворов многоэтажного жилого дома на Десантном бульваре с изуверской жестокостью убили животное.

«Увидели, как с верхних этажей здания летит что-то мохнатое и достаточно крупное. Это оказался кот, который сильно разбился, но был еще жив. Бедняжка лежал на асфальте неподвижно, как вдруг из парадного выбежала женщина с ножом в руках и стала наносить им удары в тело животного…» — рассказали свидетели.

На возмущенные крики людей женщина практически не реагировала, только бросила, что домашний любимец, дескать, поцарапал ей руку, потому она решила его проучить. После чего выбросила тушку животного в мусорный бак.

Возмущенные люди обратились в полицию.

Как сообщили «ФАКТАМ» правоохранители, прибывшие на место полицейские установили личность подозреваемой — 57-летней хозяйки животного. Тело кота направлено на экспертизу.

«Сведения по факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины», — уточнили в полиции.

Напомним, что данная статья предусматривает в том числе лишение свободы на полгода либо ограничение свободы на срок до трех лет. Однако на практике такие меры суды применяют крайне редко. Поэтому хозяева домашних животных ничуть не опасаются ответственности за жестокость. Зато случаев изуверских расправ со своими четвероногими друзьями с каждым днем становится все больше.

Между тем в Киеве будут судить 30-летнего мужчину, который убил троих щенков, которые ему «надоели».

Фото: pixabay



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