Трем экс-топ-менеджерам «ПриватБанка» сообщили о подозрении в растрате 136 млн грн

Помимо бывшего первого заместителя главы «ПриватБанка» Владимира Яценко, которому НАБУ не позволило улететь чартером в Вену, уведомления о подозрении получили еще двое бывших топ-чиновников финансового учреждения.

Как сообщают в Офисе генерального прокурора, речь идет об ущербе в размере 136 миллионов гривен. Подозрения получили экс-первый замглавы банка, бывший председатель правления (с 1997 по 2016 год эту должность занимал Александр Дубилет. — Авт.) и начальник департамента финансового менеджмента финучреждения, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления связанного с банком юридического лица.

Упомянутых лиц заподозрили в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге.

«Следствием установлено, что в декабря 2016 года трое бывших высокопоставленных должностных лиц банка, осознавая, что „ПриватБанк“… в ближайшее время будет признан неплатежеспособным и перейдет под контроль государства, и понимая, что в связи с этим с 19 декабря 2016 года они потеряют контроль над денежными средствами банка, подготовили и реализовали преступный план растраты денежных средств финучреждения», — отметили в ОГП.

Данный план, по мнению следствия, заключался в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения — индексированной комиссии в связи с ростом курса гривны к доллару США в пользу связанного с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ним. При этом выплата такой комиссии этими депозитным договором и дополнительным соглашениям к ним не предусматривалась. Отмечается, что таким образом подозреваемые нанесли убытки в сумме 136 млн гривен.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, подписавшая подозрение Владимиру Яценко, не исключила существование «крота» в ближайшем окружении, который сообщил об этом экс-топ-менеджеру «ПриватБанка».

Фото НАБУ.

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