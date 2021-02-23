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Происшествия

После приговора Стерненко под судом произошли беспорядки

12:20 23 февраля 2021
Сергей Стерненко

После того, как суд в Одессе приговорил Сергея Стерненко к семи годам лишения свободы, под зданием Приморского суда произошли столкновения межу пришедшими поддержать активиста и силовиками.

Как передает «Павловский ньюз», активиста, которого взяли под стражу в зале суда, вывезли в автозаке несмотря на попытки заблокировать движение транспорта. Отмечается, что машина со Стерненко уехала не из того выезда, который обычно используется для этих целей.

Видео с происходящим как в здании суда, так и возле, в сеть выложил ресурс «Х…я Одесса». На кадрах видно, что сторонники Сергея Стерненко зажигали под судом фаейры.

Напомним, что обвинение требовало для одесского активиста восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото Сергея Стерненко из социальных сетей.

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