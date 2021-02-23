«Выходя с бабушкой из дома, Ника посмотрела на высотку и спросила: „Как падают с балкона?“ Ее готовили заранее»

Украину накрыла волна детских самоубийств. Только за последнюю неделю пятеро подростков отравились, наглотавшись таблеток. Одна девочка умерла, четверо попали в больницу. По одной из версий, причиной произошедшего стал новый опасный челлендж в соцсети Tik Tok, где подростков призывают «выпить 40 таблеток за раз» и «посмотреть, что будет». Кроме того, за февраль в Киеве уже три подростка выпрыгнули из окна. Эти суициды тоже связывают с активизировавшимися в соцсетях «группами смерти», о появлении которых стало известно еще несколько лет назад. Тогда деятельность подобных групп частично удалось пресечь благодаря активной работе киберполиции и блокировке соцсети «ВКонтакте». Но «группы смерти» вернулись.

«Выпив таблетки, она еще успела позвонить однокласснице и попрощаться»

Боярка Киевской области, 16 февраля. Из академического лицея «Гармония» скорая помощь забрала двух учениц седьмого класса, которые на перемене наглотались спазмолитиков. Девочек без сознания обнаружили в туалете одноклассники. 13-летняя школьница скончалась, ее 12-летнюю подружку госпитализировали с тяжелым отравлением. Выяснилось, что каждая из девочек выпила по 40 таблеток. Спазмолитический препарат школьницы накануне купили в аптеке.

После допроса выжившей девочки в полиции заявили, что к трагедии имеет отношение популярная среди подростков соцсеть Tik Tok.

«Школьница рассказала, что около месяца назад увидела в Tik Tok видеозапись, где на черном экране было предложение: „Выпей 40 таблеток но-шпы и увидишь, что будет“. И вот результат — 13-летний ребенок погиб! — написала в Facebook начальник Департамента защиты детей и противодействия насилию Офиса генпрокурора Украины Юлия Усенко. - При этом девочки не были склонны к суициду, проблем в семье или с одноклассниками у них не было».

Однако, по словам учеников, девочку, которую спасти не удалось, в последнее время часто видели в подавленном состоянии.

— Я знала ее еще в начальной школе, — рассказала «ФАКТАМ» учащаяся лицея из параллельного класса. - Очень спокойная, тихая, не вступала в конфликты. Неплохо училась, у нее были друзья. В последнее время она выглядела грустной, даже подавленной. Но я была с ней не в тех отношениях, чтобы лезть в душу. А ее одноклассники уже сейчас рассказали, что у нее, оказывается, давно были мысли о суициде. Многие думали, что у нее проблемы в семье, но точно никто не знал… Когда в Tik Tok появилось видео с призывом выпить таблетки, она пошла на это. Наверное, видео из Tik Tok подтолкнуло ее к тому, что и так хотела сделать. Выпив таблетки, она еще успела позвонить однокласснице и попрощаться… А вот вторая девочка могла пойти на это из любопытства. У нее депрессии никто не замечал. Я видела, что она часто пила энергетики. Возможно, решила поэкспериментировать.

То, что отравившиеся школьницы прощались со сверстниками, подтвердили и в полиции. Инспектор отдела коммуникации Киевского областного управления полиции Мария Дидковская-Бидюк сообщила, что, когда девочки выпили по последней таблетке, они написали одноклассницам сообщение.

После случившегося горсовет Боярки назначил служебную проверку в лицее, где произошло ЧП. Директора лицея на время проверки отстранили от должности. Руководство этого учебного заведения комментировать произошедшее отказалось. Родители девочек тоже с журналистами пока не общаются.

Фото Pixabay

Умань Черкасской области, 17 февраля. Произошло аналогичное ЧП: из школы «скорая» забрала двух восьмиклассниц, отравившихся теми же спазмолитиками. Обе выжили, но попали в больницу. На перемене девочки выпили по 10 таблеток, а плохо им стало уже на уроке.

— Школьная медсестра тут же вызвала их родителей. И уже маме одна из девочек призналась, что они наглотались таблеток, — рассказала директор школы Татьяна Глущук. — Школьницы говорят, что сделали это просто из интереса — мол, хотели узнать, как подействуют таблетки и что с ними будет.

Киев, 18 февраля. В детскую больницу «Охматдет» привезли 15-летнего школьника, который тоже наглотался таблеток. Он сделал это дома, когда собирался в школу. Оказалось, что только в Киеве за неполных два месяца это уже 25-й случай, когда ребенка госпитализируют с подобным отравлением.

— Такого давно не было, — сообщил в комментарии программе «Вікна-Новини» на телеканале СТБ заведующий отделением интенсивной терапии острых интоксикаций «Охматдета» Александр Урин. — За весь прошлый год к нам поступило 54 таких ребенка. А тут за неполных два месяца 2021-го мы уже приняли 25 детей с подобными отравлениями.

«Я однозначно за запрет таких деструктивных сетей, потому что они неконтролируемые»

Волна подростковых отравлений спровоцировала обсуждение еще одной важной темы — продажи лекарств несовершеннолетним. В Украине возрастных ограничений для продажи безрецептурных медицинских препаратов нет. Поэтому, например, девочки из Боярки беспрепятственно купили в аптеке 80 таблеток спазмолитиков. В полиции говорят, что установили, в какой аптеке девочки приобрели препарат и кто им его продал. Но толку от этого мало, ведь провизор закон не нарушил. Он мог поинтересоваться, с какой целью подростки покупают лекарство (да еще и в таком количестве), но мог этого и не делать. И хотя после подростковых отравлений городские власти Боярки и Умани пообещали инициировать ограничение продажи лекарств несовершеннолетним, соответствующего закона в Украине нет.

Что же касается причин массовых отравлений, то даже после этих случаев в Tik Tok все еще гуляет видео, на котором ярко накрашенная женщина рекомендует принять большое количество спазмолитиков, чтобы «добиться галлюциногенного эффекта». Женщина называет конкретные препараты, объясняет, что в аптеках они продаются без рецепта, и призывает всех желающих «совершить с ней этот трип». А в конце еще и благодарит администрацию Tik Tok за то, что не удаляют ее видео.

После этого детский омбудсмен Николай Кулеба выступил с инициативой запретить в Украине приложение Tik Tok, так как распространяемый там контент никто не контролирует.

— Я однозначно за запрет таких деструктивных сетей, потому что они неконтролируемые, — заявил Николай Кулеба в комментарии информагентству УНН. - Владелец Tik Tok, так же как это делается в Facebook и YouTube, должен контролировать контент. Но в Tik Tok этого нет.

Кулеба сказал, что сам подавать законопроекты не уполномочен, но надеется, что теперь это сделают народные депутаты. По словам омбудсмена, подобная практика уже существует в других странах. Например, в Италии, где скандал с Tik Tok разгорелся в январе нынешнего года после смерти в Палермо десятилетней девочки. Школьница участвовала в челлендже Tik Tok, где призывали затянуть на шее ремень, снимая при этом видео. Девочка попыталась это повторить и задохнулась.

Читайте также: Звезда TikTok покончила с собой в 18 лет

Что касается Украины, то в последнее время детские самоубийства действительно стали массовыми. И речь сейчас не только об отравлениях. Только за февраль 2021 года в Киеве три подростка свели счеты с жизнью, выбросившись из окна. Подобная тенденция наблюдалась в 2016 году, когда активизировались «группы смерти» типа «Синего кита» и «Красной совы». Такие группы существовали преимущественно «ВКонтакте» (в 2017 году эту соцсеть в Украине запретили).

Фото Pixabay

«Как выяснилось, каждую ночь ровно в 4:20 кураторы давали девочке задания»

2 февраля в Голосеевском районе Киева с балкона 17-го этажа на улице Михаила Максимовича выпрыгнула 13-летняя школьница. Ее родные уверены, что причиной самоубийства стали «группы смерти» в соцсетях.

«Ника выросла в семье, в которой любовь и уважение всегда на первом месте, — написал в Facebook родственник погибшей девочки Вячеслав Выдыборец. — Отличница, прекрасно рисовала, писала стихи. Изучала английский и китайский языки, увлекалась японской культурой. Любила семью и обожала младшего братика. Была открытой, доброй и веселой девочкой…

Трудно сказать, когда Ника вступила в эту группу. В ее поведении, на первый взгляд, ничего не изменилось. Она была такой же веселой, активной и жизнерадостной. Первые изменения появились после зимнего карантина.

Пропало желание делать уроки. Она не выпускала телефон из рук во время еды и во время уроков. Однажды на вопрос бабушки: «Как дела?» — ответила: «Еще не сдохла» (именно такую лексику используют в группах).Часто рисовала черной ручкой людей без глаз. Выходя с бабушкой из дома, посмотрела на многоэтажку и спросила: «Как человек падает с балкона?»

Ее готовили заранее. За несколько недель до… Ника сделала фото с балкона 17-го этажа. Именно того балкона. Несколько ночей перед трагедией Ника не спала. Ей просто не давали спать. Как выяснилось, каждую ночь ровно в 4:20 кураторы давали задания. От бессонницы поднялось давление и очень болела голова.

Уже после трагедии выяснилось, что перед прыжком она отправила голосовое сообщение в группу: «Наконец-то я умру». К сожалению, много информации удалено, так как кураторы требуют почистить переписку, дневники, рисунки. Но несколько рисунков сохранилось. На одном надпись — «ПОЛЕТ В НИКУДА». На другом карта местности, а в углу нарисована дверь с надписью «АД». На листе бумаги нарисованы глаза, губы и дата — 02.02″.

По словам Вячеслава, в разговоре с родными Ника ни разу не обмолвилась о «группах смерти»:

«Главная причина этой трагедии в том, что у взрослых нет никакой информации о таких группах ни от полиции, ни от СБУ, ни от Министерства образования. А ситуация просто катастрофическая. Детей в „группах смерти“ тысячи, и это без преувеличения. Очень большой процент подростков знает о таких группах и вступает в них. Ведь для них это всего лишь игра, в которой ты можешь показать, что не слабак и уже взрослый. Подобных групп много, но у всех одна цель — вовлечь подростка в игру со смертью».

Фото Pixabay

За несколько дней до этого аналогичная трагедия произошла в жилкомплексе «Чайка» под Киевом. Там из окна подъезда на 15-м этаже выпрыгнул 10-летний мальчик. Его смерть тоже связывают с суицидальными группами. А 16 февраля на улице Княжий Затон в Киеве из окна 14-го этажа выбросилась 13-летняя девочка. Начальник Департамента защиты детей и противодействия насилию Офиса генпрокурора Украины Юлия Усенко говорит, что 2021 год в Украине начался с 18 подростковых суицидов:

«По данным киберполиции, постоянно осуществляется мониторинг так называемых групп смерти. Но, к сожалению, нет никакой информации об официальном установлении и блокировке подобных групп. Чтобы этому противодействовать, должны объединить усилия не только сотрудники правоохранительных органов, но и родители, и сотрудники учебных заведений».

Начальник ювенальной превенции Нацполиции Украины Лариса Зуб сообщила, что недавно в Украине задержали девушку, которая была куратором в одной из суицидальных групп. Она втянула в группу 13 подростков и склоняла их к самоубийству. Экспертиза показала, что задержанная психически больна. Сейчас она находится на лечении. Но сколько еще таких групп и таких кураторов? Ранее психологи рассказывали «ФАКТАМ», что, как показывают исследования, о самоубийстве думают 80−85 процентов детей. Это не означает, что все готовы пойти на отчаянный шаг. Но родители должны быть бдительны. В ювенальной полиции говорят, что взрослых должны насторожить разговоры ребенка о суициде или суицидальных мыслях у его друзей, чрезмерная самокритичность и низкая самооценка, увлечение ребенка депрессивной музыкой или литературой, порезы на теле. Поводом для беспокойства должны также стать ночные переписки (чаще всего участникам «групп смерти» раздают задания именно по ночам, и, если ребенок по каким-то причинам не спит, это уже повод задуматься), неожиданно появившиеся пароли на компьютере. О суицидальных мыслях может свидетельствовать и внезапно возникшее у ребенка желание подарить друзьям или членам семьи вещи, которые всегда были ему очень дороги.

«Откажитесь от авторитарного или приказного тона в общении с ребенком, — советуют в ювенальной полиции. — Выстраивать отношения нужно, договариваясь, объясняя, а не приказывая. Дайте ребенку почувствовать, что его любят и его проблемы вам небезразличны. Обратитесь за помощью к авторитетному для ребенка человеку (это может быть старший брат, дядя, друг семьи — одним словом, человек, которому подросток доверяет)».

Если вызвать ребенка на откровенный разговор не получилось, психологи советуют обратиться к специалисту. Но не стоит вести его к психологу одного, лучше всего идти на прием к специалисту всей семьей.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в Украине появилось новое опасное развлечение для подростков под названием «Беги или умри». Суть экстремальной игры состоит в следующем: ребенок проскочить перед автомобилем, а его друг снимает процесс на видео.

228

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter