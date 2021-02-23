Глава Нацполиции посетовал «сразу на два чрезвычайных происшествия с личным составом»

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал о двух чрезвычайных происшествиях с участием правоохранителей.

«Хотел бы написать „Доброе утро“, но для меня это утро не доброе. Есть сразу два чрезвычайных происшествия с личным составом», — пишет руководитель Нацполиции на своей страничке в соцсетях.

Так, в Хмельницкой области сотрудник группы реагирования Патрульной полиции сбил женщину — она погибла, а виновник ДТП скрылся с места происшествия. Его удалось задержать через 40 минут после ЧП.

«Уже бывший полицейский был пьян. Уже бывший — я принципиален в этих вопросах. Он уволен из органов полиции. Все собранные материалы мы передаем в ГБР», — отметил Игорь Клименко.

Второй случай произошел в Днепропетровской области, где на вымогательстве пяти тысяч долларов попался заместитель начальника сектора превенции одного из отделений полиции. За взятку он обещал не передавать следователю подразделения собранные материалы о совершении мошенничества.

«Это событие с двойным цинизмом: он не только требовал взятку, но и хотел скрыть преступление! Оба — и непорядочный полицейский, и человек, на которого собрана информация о мошенничестве, должны понести законное наказание. Материалы по полицейскому после завершения служебного расследования будут полностью переданы в ГБР, пока он задержан», — добавил глава Нацполиции.

Ранее Игорь Клименко рассказал об экстрадиции из Турции гражданина Украины, которого подозревают в убийстве мужчины в столичном Гидропарке зимой 2019 года.

Фото со странички Игоря Клименко в соцсетях.



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