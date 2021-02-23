В заповеднике «Аскания-Нова» снова массовая гибель птиц
В Госпотребслужбе сообщили о новом случае гибели птиц, в том числе и «краснокнижных», на территории заповедника «Аскания-Нова» (Херсонская область)
Так, в областной главк Госпотребслужбы поступила информация о гибели 187 птиц. Об этом сообщило руководство биосферного заповедника.
Специалисты Чаплинского управления Госпотребслужбы на территории дендропарка и озер на территории зоопарка обнаружили 187 трупов птиц:
- Дикой утки (крижень) — 38;
- Утки огарь (краснокнижная) — 32;
- Грачей — 75;
- Галок — 42.
В областном управлении обещают предоставить более детальную информацию после получения результатов расследования.
Ранее сообщалось, что причиной смерти в «Аскании-Нова» почти двух сотен «краснокнижных» серых журавлей в январе 2021 года стало отравление зерном. В организме птиц обнаружили фосфид цинка, нитраты, нитриты, натрий хлористый в пределах предельно допустимых концентраций.
Фото со странички Главного управления Госпотребслужбы в Херсонской области в социальных сетях.35
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