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В заповеднике «Аскания-Нова» снова массовая гибель птиц

15:35 23 февраля 2021
Погибли птицы

В Госпотребслужбе сообщили о новом случае гибели птиц, в том числе и «краснокнижных», на территории заповедника «Аскания-Нова» (Херсонская область)

Так, в областной главк Госпотребслужбы поступила информация о гибели 187 птиц. Об этом сообщило руководство биосферного заповедника.

Специалисты Чаплинского управления Госпотребслужбы на территории дендропарка и озер на территории зоопарка обнаружили 187 трупов птиц:

  • Дикой утки (крижень) — 38;
  • Утки огарь (краснокнижная) — 32;
  • Грачей — 75;
  • Галок — 42.

В областном управлении обещают предоставить более детальную информацию после получения результатов расследования.

Ранее сообщалось, что причиной смерти в «Аскании-Нова» почти двух сотен «краснокнижных» серых журавлей в январе 2021 года стало отравление зерном. В организме птиц обнаружили фосфид цинка, нитраты, нитриты, натрий хлористый в пределах предельно допустимых концентраций.

Фото со странички Главного управления Госпотребслужбы в Херсонской области в социальных сетях.

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