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Назвал Евромайдан госпереворотом: в Харьковском горсовете произошла потасовка

11:00 24 февраля 2021
потасовка

В среду, 24 февраля, в Харькове на очередной сессии горсовета произошла потасовка между депутатами.

Конфликт спровоцировал депутат от ОПЗЖ Андрей Лесик. В ходе выступления он назвал события Евромайдана «вооруженным государственным переворотом». Начал свое выступление Лесик на русском языке, что сразу вызвало критику в зале.

После слов о Евромайдане, к трибуне вышли несколько десятков депутатов и силой оттеснили Лесика от микрофона. Депутаты кричали и толкались.

Секретарь горсовета Игорь Терехов призвал всех к порядку и предложил Лесику вернуться в зал. Тот отказался, заявив, что намерен закончить выступление.

В итоге Терехов лишил Лесика слова. Депутаты встретили это решение аплодисментами.

Напомним, недавно по поводу Евромайдана высказался беглый президент Виктор Янукович, приговоренный в Украине к 13 годам тюрьмы. Он назвал Революцию Достоинства «вооруженном государственном переворотом 2014 года».

Как сообщали «ФАКТЫ», 17 февраля 2021 года Верховная Рада приняла постановление, определяющее Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

Фото TriolanLive

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