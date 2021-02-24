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Происшествия

Массовая «общественно-политическая» драка произошла в центре Харькова

12:56 24 февраля 2021
потасовка

В Харькове на сессии горсовета, где произошла потасовка между депутатами, снова приняли решение о переименовании проспекта Петра Григоренко на проспект Маршала Жукова.

«За» проголосовали 57 депутатов, против 16, воздержались 6, сообщает «Громадське». Переименование поддержали депутаты фракции «Блок Кернеса — Успешный Харьков», ОПЗЖ, «Партии Шария» и «Слуги народа».

Против выступили депутаты «Блока Светличной «Вместе!», «Европейской Солидарности» и один депутат от «Слуги народа».

Секретарь горсовета Игорь Терехов перед голосованием напомнил, что Жуков «добыл победу над нацизмом», и тот, «кто не помнит прошлого, у того нет будущего».

Перед голосованием часть депутатов заявили, что этот вопрос противоречит закону, является политическим и связан с предстоящими выборами мэра.

Во время сессии на площади Конституции в Харькове собрался митинг против переименования проспекта Григоренко. Противостояние завязалось между протестующими и людьми спортивного телосложения с российскими триколорами на костюмах.

Видео в сторис Instagram-аккаунта опубликовал пользователь с ником «Чили».

Напомним, вопрос переименования проспекта Петра Григоренко на проспект маршала Жукова в Харькове оспаривали дважды. 15 февраля Второй апелляционный административный суд не удовлетворил апелляционной жалобы Харьковского городского совета и вернул проспекту имя Григоренко.

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